Новости дня
11:06 | 27.01.2020
Фото: oblgazeta.ru
В Екатеринбурге закрыли ледовый городок
В последний день работы на главной елке города состоялся фестиваль «Ледовый штурм». В рамках мероприятия были организованы соревнования по ледолазанию, в котором приняли участие как профессиональные спортсмены, так и гости праздника, мас-рестлингу — перетягиванию палки — и конкурс «Ледовое граффити».
На месте проведения закрывающего праздника дежурили представители власти, медики и инструкторы по представленным видам спорта.
Также на церемонии закрытия были представлены танец гигантских белых медведей, шоу барабанов, напоследок екатеринбуржцы посетили аттракционы и покатались на горках, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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