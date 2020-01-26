В Екатеринбурге закрыли ледовый городок

11:06 | 27.01.2020

Фото: oblgazeta.ru

Ледовый городок, построенный на площади 1905 года в честь нового года, официально закрылся накануне вечером.



В последний день работы на главной елке города состоялся фестиваль «Ледовый штурм». В рамках мероприятия были организованы соревнования по ледолазанию, в котором приняли участие как профессиональные спортсмены, так и гости праздника, мас-рестлингу — перетягиванию палки — и конкурс «Ледовое граффити».



На месте проведения закрывающего праздника дежурили представители власти, медики и инструкторы по представленным видам спорта.



Также на церемонии закрытия были представлены танец гигантских белых медведей, шоу барабанов, напоследок екатеринбуржцы посетили аттракционы и покатались на горках, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»