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10:53 | 27.01.2020

Фото: Яндекс.Пробки

Утро в Екатеринбурге началось с 8-балльных пробок

Утро для водителей Екатеринбурга началось с пробок в 8 баллов. Заторы на дорогах образовались из-за ночного снегопада.

По данным сервиса Яндекс.Пробки наиболее сложная дорожная обстановка наблюдалась на окраинах города: Кольцовском тракте, улицах Машинной, Щербакова, Новгородцевой, Владимира Высоцкого, проспекте Космонавтов. Трудности с проездом возникли также на улицах Куйбышева, Гурзуфская, Халтурина, Белинского, 8 Марта, Серафимы Дерябиной, Амундсена.

Ситуацию на дорогах осложнены многочисленными ДТП. Аварии зафиксировали, например, на Куйбышева (между Шейнкмана и Сакко и Ванцетти), на пересечении Большакова, Московской и Посадской, на перекрёстке Фурманова - Белинского, на Новгородцевой в районе ТЦ "Комсомолл".

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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