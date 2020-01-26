В столице Урала автомобиль сбил ребенка

10:10 | 27.01.2020

Фото: yandex.ru

Сегодня утром в Екатеринбурге на пешеходном переходе Чкалова, 139 автомобиль сбил ребенка.



Очевидцы сообщают, что машина, похожая на «Фольцваген», сбила ребенка на полном ходу и продолжила движение после удара. Отмечается, что маленький пешеход получил ушиб от бампера и испуг.



Водитель с места происшествия скрылся.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»