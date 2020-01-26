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09:51 | 27.01.2020
Фото: yandex.ru
В Свердловской области мать постирала новорожденного в машинке
Сообщается, что ночью, пока вся семья мирно спала, у 31-летней Надежды начались преждевременные роды. Роженица не придумала ничего лучше, чем отправить новорожденного в стиральную машину. Когда муж и трое детей проснулись, женщина заявила, что младенец уже родился мертвым.
Супруг вызвал полицию, когда, собирая старших детей в школу, застал окровавленную жену. Представители власти начали проверку по факту случившегося, тело младенца сейчас находится на экспертизе. По предварительным данным, на мать семейства заведено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).
Насколько известно, сейчас женщина находится в больнице под надзором представителей власти. Детей из квартиры увезли. Старший — у своего отца, а девочки — в поселке Пионерском Талицкого городского округа.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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