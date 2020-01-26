В Екатеринбурге разыскивают глухонемого инвалида, пропавшего полгода назад

09:09 | 27.01.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил о возобновлении поисков 31-летнего Ивана Александровича Кривова, который пропал 27 августа 2019 года.



Приметы пропавшего: рост 185 см, худощавое телосложение, короткие светлые волосы, серо-голубые глаза.



На момент пропажи был одет в голубую ветровку, голубые джинсы, черную футболку с рисунком Джерри (мышь из мультика Том & Джерри) и черные сланцы. При себе имел черный рюкзак.



Мужчина нуждается в помощи и является глухонемым инвалидом.



Если вам что-либо известно о местонахождении Ивана Александровича, просим позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112, также вы можете сообщить информацию инфоргу ПСО «Лиза Алерт» Надежде 8-965-513-24-96.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»