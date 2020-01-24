В Екатеринбурге горел склад вместе с содержимым

19:35 | 26.01.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня днем в столице Урала горел склад на Черкасской. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 13:32. Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, на адрес выехали четыре спецмашины, 16 человек личного состава. Работы на месте происшествия были завершены в 14:35 по местному времени. В результате возгорания оказались повреждены внутренняя отделка помещения и готовая продукция, хранившаяся там.



Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»