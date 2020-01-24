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18:35 | 26.01.2020

Фото: vk.com

Прогноз погоды на Урале на начало последней недели января

Последняя неделя в Свердловской области и Екатеринбурге окажется снежной и морозной. На дорогах может быть гололедица.

В понедельник, 27 января, в Свердловской области ночью -11…-16 °С, при прояснении -21…-26 °С, днем -9…-14 °С, на крайнем севере до -19 °С. Облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица в виде снежного наката. В Екатеринбурге ночью -11…-13 °С, днем -9…-11 °С. Облачно с прояснениями, небольшой снег.

Во вторник, 28 января, в Свердловской области ночью -18…-23 °С, на крайнем севере до -28 °С, днем -14…-19 °С. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, изморозь. В Екатеринбурге ночью -18…-20 °С, днем -14…-16 °С. Облачно с прояснениями, без существенных осадков.

В среду, 29 января, в Свердловской области ночью -22…-27 °С, на крайнем севере до -32 °С, днем -12…-17 °С, на крайнем севере до -22 °С. Переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. В Екатеринбурге ночью -22…-24 °С, днем -12…-14 °С. Переменная облачность, ночью без осадков, днем слабый снег

Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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