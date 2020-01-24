Он вам не Эрик Давидыч: В Верхней Пышме школьник отжался 5000 раз

15:54 | 26.01.2020

Фото: yandex.ru

В отличие от блогера Эрика Давидыча, который всем хвастал, что способен выполнять упражнения по нескольку тысяч раз, первоклассник из Верхней Пышмы Андрей Киселев действительно установил новый мировой рекорд по отжиманиям.



Однажды юный гимнаст смотрел с отцом видео, как другой мальчик отжался 4600 раз, и принял решение добиться таких же результатов.



Гимнастический мат, смартфон с секундомером, отец рядом — это все, что понадобилось юному атлету, чтобы за 2 часа 4 минуты и 50 секунда без паузы отжаться 5001 раз. Весь процесс был записан на видеокамеру. Запись была отправлена в качестве заявки в Книгу рекордов России.



Сам Андрей мечтает получить золото Олимпийских игр по спортивной гимнастике.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»