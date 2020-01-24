Коронавирус объявился в Екатеринбурге

15:19 | 26.01.2020

Фото: e1.ru

На железнодорожном вокзале в Екатеринбурге сегодня остановили поезд Пекин – Москва. Предположительно, в одном из вагонов находилась женщина, больная смертельным китайским вирусом – коронавирусом.



Источники сообщают, что пассажирам не разрешили пройти по первому пути к выходу. Упомянутую ранее женщину позже видели на вокзале – к ней подбежали полицейские и не выпустили с территории СвЖД.



Работники СвЖД пока комментарии не дают. «Вечерние ведомости» следит за развитием событий.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»