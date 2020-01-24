В Березовском городском округе сгорел частный жилой дом

14:18 | 26.01.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В поселке Монетный Березовского городского округа сгорел частный жилой дом. Площадь горения составила 120 квадратных метров.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 05:07 утра по местному времени. Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, тушить пожар выехали 14 спасателей и четыре спецмашины. Все работе на месте происшествия были завершены в 09:52 по местному времени.



О пострадавших не сообщается.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»