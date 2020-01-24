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14:18 | 26.01.2020
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Березовском городском округе сгорел частный жилой дом
Диспетчеры зафиксировали вызов в 05:07 утра по местному времени. Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, тушить пожар выехали 14 спасателей и четыре спецмашины. Все работе на месте происшествия были завершены в 09:52 по местному времени.
О пострадавших не сообщается.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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