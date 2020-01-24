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13:52 | 26.01.2020

Фото: yandex.ru

Жители Екатеринбурга получат возможность услышать легендарную скрипку Страдивари

На сцене Свердловской филармонии на уникальном инструменте сыграет израильский музыкант Вадим Глузман.

Директор по творческой деятельности Свердловской филармонии Рустем Хасанов отметил, что концерт запланирован лишь на 19 февраля 2021 года. Однако уже известна программа выступления: со сцены на скрипке Страдивари 1690 года будет сыграно произведение Offertorium российского композитора Софьи Губайдулиной, которой в 2021 году стукнет 90 лет. Помимо прочего, Глузман сыграет для екатеринбуржцев Симфонию №4 Иоганнеса Брамса.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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