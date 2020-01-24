Заброшку в центре Екатеринбурга переформируют в детский центр

13:21 | 26.01.2020

Фото: yandex.ru

Власти Екатеринбурга активно занялись поисками подрядчика, который разработает проект по созданию детско-юношеского центра в доме Рязанова на 8 марта, 25.



Стартовая стоимость работ – почти 1,29 млн. Победителя, способного довести проект до конца 2020 года, озвучат уже в феврале. Сообщается, что в старинном особняке запланированы зал для занятий хореографией, кабинеты для хоровых занятий, а также там появится студия звукозаписи.



Отметим, что здание является образцом архитектуры доходного дома конца XIX века, выполненного в стилевых формах эклектики.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»