В Екатеринбурге недалеко от Храма на Крови произошло ДТП

11:50 | 26.01.2020

Фото: e1.ru

Накануне вечером в Екатеринбурге произошло ДТП. Близ Храма на Крови столкнулись два автомобиля.



Сообщается, что Chevrolet и Toyota ехали в сторону железнодорожного вокзала. Женщина за рулём Chevrolet двигалась в крайнем правом ряду и в какой-то момент начала внезапно разворачиваться. Toyota, которая ехала слева, ударила Chevrolet в бок, Chevrolet понесло дальше — через бордюр, по тротуару и в дерево.



При этом в салоне Chevrolet ехали два ребёнка, на вид около 10–11 лет. О пострадавших не сообщается, но машину пришлось эвакуировать.



Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»