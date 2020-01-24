Переходил на «красный»: в Екатеринбурге сбили человека

10:07 | 26.01.2020

Фото: Е1.RU

Накануне вечером в Екатеринбурге на Смазчиков машина сбила человека. Инцидент произошёл возле остановки «Пионерская».



Очевидцы сообщают, что автомобиль ехал со стороны железнодорожного вокзала в сторону улицы Уральской. Мужчина, по предварительным данным, переходил дорогу на красный сигнал светофора, что и послужило причиной происшествия.



На место выезжала реанимация. Пострадавшего госпитализировали. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»