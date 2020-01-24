В Екатеринбурге пропала 14-летняя девочка

09:54 | 26.01.2020

В Екатеринбурге разыскивают 14-летнюю Хадисабону Юсупову. 24 января девочка ушла из дома и до сих пор не вернулась.



Приметы: рост 150 см, нормальное телосложение, карие глаза, чёрные длинные волосы. Особые приметы: Шрам на правой брови.



В день исчезновения была одета в синюю куртку с капюшоном, чёрную кофту, белые кроссовки на шнуровке. С собой у девочки был коричневый чемодан.



Если вы видели пропавшую или владеете информацией о её примерном местонахождении – сообщите об этом инфоргу поиска Екатерине по номеру телефона 8 965 513 27 99.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»