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20:40 | 25.01.2020
Фото: пресс-служба отделения пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу
В Академическом районе Екатеринбурга произошло ДТП. Пострадали три человека, в том числе 11-месячный ребёнок
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля «Ниссан Тиида», двигаясь по ул. В. де. Генина, при перестроении не предоставил преимущество в движении водителю «Рено Сандеро», который двигался в попутном направлении по крайнему правому ряду.
Как сообщает пресс-служба отделения пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, в результате аварии пострадал 33- летний водитель «Ниссана». Медики констатировали у него ушиб головы.
Также пострадали два пассажира «Рено»: 22- летняя женщина и её 11-месячная дочь. Женщина была направлена в больницу, ей оказана медицинская помощь. У девочки же констатировали ушиб мягких тканей головы. От тяжелых травм её спасло детское удерживающее устройство, в котором она перевозилась.
На место ДТП выезжали руководители екатеринбургской ГАИ. В настоящее время полицейские опрашивают участников и очевидцев аварии, а также составляют процессуальные документы.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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