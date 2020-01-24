В Академическом районе Екатеринбурга произошло ДТП. Пострадали три человека, в том числе 11-месячный ребёнок

20:40 | 25.01.2020

Фото: пресс-служба отделения пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Сегодня, 25 января, произошла авария в Академическом районе Екатеринбурга. ДТП случилось на улице Вонсовского, 1 в 16:20.



По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля «Ниссан Тиида», двигаясь по ул. В. де. Генина, при перестроении не предоставил преимущество в движении водителю «Рено Сандеро», который двигался в попутном направлении по крайнему правому ряду.



Как сообщает пресс-служба отделения пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, в результате аварии пострадал 33- летний водитель «Ниссана». Медики констатировали у него ушиб головы.



Также пострадали два пассажира «Рено»: 22- летняя женщина и её 11-месячная дочь. Женщина была направлена в больницу, ей оказана медицинская помощь. У девочки же констатировали ушиб мягких тканей головы. От тяжелых травм её спасло детское удерживающее устройство, в котором она перевозилась.



На место ДТП выезжали руководители екатеринбургской ГАИ. В настоящее время полицейские опрашивают участников и очевидцев аварии, а также составляют процессуальные документы.



Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»