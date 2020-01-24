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20:13 | 25.01.2020
Фото: телеграм-канал "Екатеринбург №1"
В екатеринбургском ледовом городке прошёл конкурс «Ледовое граффити»
Конкурс «Ледовое граффити» состоялся в честь закрытия ледового городка. По данным администрации Екатеринбурга, участников было больше 100 человек. На скульптурах свои рисунки оставляли не только взрослые, но и дети.
Напомним, что уже в воскресенье екатеринбургский ледовый городок будет работать последний день. Завтра состоится торжественное закрытие с праздничной программой для гостей.
«Гости увидят выступления артистов оригинального жанра: зажигательный танец гигантских белых медведей, фееричное шоу барабанов. Всех ждут подарки и конкурсы, фотосессии с артистами и сказочными персонажами. Это последняя возможность посетить аттракционы и покататься на ледовых горках», – рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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