В Екатеринбурге «Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» 2:3

19:20 | 25.01.2020

Сегодня, 25 января, в Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» потерпел поражение в матче с казанским «Ак Барсом». Игра завершилась со счётом 2:3.



Открыть счёт «Ак Барс» смог уже на второй минуте встречи (автор первого гола – Кристиан Хенкель). К концу первого периода Джефф Плэтт забил в ответ – 1:1.



Во втором игровом отрезке гости вновь выбились вперёд. В этот раз отличился Эмиль Галимов. Через несколько минут Артём Галимов увеличил преимущество «Ак Барса», но капитан «Автомобилист» Найджел Доус сократил отставание до минимума.



Финальный период принёс неудачный момент для главного вратаря «Автомобилиста» Якуба Коваржа. Он получил травму в столкновении с Бодровым и покинул лёд на носилках. Забить команды не смогли.



Напомним, следующий матч уральцы проведут 27 января в Екатеринбурге с «Барысом». 30 января команда примет на родном льду минский «Динамо».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»