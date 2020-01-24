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18:02 | 25.01.2020
Для школьников из посёлка Красная горка запустят рейсовый автобус. Ранее им приходилось ходить до школы по тёмной трассе
Администрация и депутаты городской думы Полевского провели проверку, в ходе которой выяснилось, что дети из Красной горки учатся в нескольких разных школах города, поэтому необходимо запустить удобный рейсовый автобус, на котором дети смогут добираться до места учёбы. Им смогут пользоваться и другие жители посёлка. Если транспорт будет ходить с необходимой для граждан периодичностью, то и проблема с передвижением школьников разрешится. Об этом заявил глава Полевского городского округа Константин Поспелов
«Рейсовый автобус уже ходит по маршруту, но расписание его движения не в полной мере подходит для школьников. Над исправлением этой ситуации мы сейчас и работаем» - сказал он.
Организация школьного автобуса была бы более затруднительна, поскольку перевозки такого вида организуются каждой школой в отдельности.
По словам Поспелова, город уже проводит конкурс, и с перевозчиком-победителем будет заключен контракт на постоянную перевозку пассажиров по данному маршруту.
Отметим, что рейсовый автобус уже ходит по данному маршруту, но его расписание не подходит для школьников, так как периодичность движения автобуса достигает двух часов.
О проблеме, возникшей у школьников Красной горки, которым приходится добираться до школы вдоль оживленной трассы, подвергая угрозе жизнь и здоровье, и методах решения этой проблемы, которые предлагали местные депутаты «Вечерние ведомости» писали ранее. Читать здесь.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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