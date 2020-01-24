Самый популярный свердловский «справедливоросс» отмечает юбилей

17:56 | 25.01.2020

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Ионин сегодня, 25 января, празднует день рождения. Народному избраннику исполнилось 35 лет.



В свой юбилей он находится в Екатеринбурге, вместе с семьей и близкими, и пробудет здесь ближайшую неделю – у депутатов Госдумы с 27 января начинается региональная неделя, в ходе которой парламентарии объезжают территории своего избирательного округа, проводят встречи с избирателями.

Дмитрий Ионин – один из самых известных на Урале политиков, которому удается добиваться решения вопросов граждан, поэтому к нему со своими просьбами обращаются и избиратели с других округов.



Пожалуй, это один из немногих политиков федерального масштаба, который сам ведет свои социальные сети, поэтому граждане зачастую обращаются к нему в «личку», зная, что Дмитрий Александрович поможет – будь это вопросы ЖКХ (оно обязательно должно быть Справедливым!), медицины (она должна быть доступной!) или начисления пенсий, которые должны быть достойными.



Дмитрий Ионин пользуется уважением не только среди своих однопартийцев из «Справедливой России», но и из других политических партий и организаций – за смелость, порядочность, умение твердо и последовательно отстаивать права граждан и даже порой за чуть излишнюю прямоту, произнесенную с трибуны во время заседания Госдумы.



В день своего юбилея Дмитрий Ионин уже получил сотни поздравлений со всех уголков России. Присоединяются к ним и его друзья и знакомые.



Друг детства Владислав Липченко: «Дмитрий Александрович, друг мой, Дима! От всей души поздравляю тебя с юбилеем. В этом возрасте ты достиг уже столько, сколько за всю жизнь сложно достичь. Я рад, что вокруг тебя порядочные близкие люди. Много говорить не буду, потому что ты и сам все знаешь, все мои пожелания. Мы давно с тобой знакомы, столько всего прошли, и еще надеюсь, пройдем, никто нам не страшен и никого не боимся. От души тебя с днем рождения, счастья, здоровья, успехов в делах, об остальном не думай – мы всегда рядом и всегда поможем, как и ты нам всегда помогаешь. Береги себя».



Помощник депутата Дмитрия Ионина Павел Грибков: «Дмитрий Александрович, поздравляю тебя с днем рождения! Пусть не покажется как-то пафосно, но Аль Пачино как-то сказал: секрет успешного человека в том, чтобы общаться с теми, кто лучше, любить того, драться с теми, кто сильнее, любить того, кого нельзя и не умирать там, где умирают другие. Мне кажется, этих правил ты тоже придерживаешься. Всего хорошего тебе, здоровья и счастья. Держись дружище, и не поддавайся дурному влиянию московской тусовки».



Представитель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Олег Таратухин: «Дмитрий! Поздравляю с днем рождения! Ты настоящий человек, друг, депутат! Твое неравнодушие и искренность подкупают. С такими людьми как ты у России есть будущее!»



Редакция издания «Вечерние ведомости» присоединяется к поздравлениям и желает Дмитрию Ионину силы и энергии для продолжения начатых дел, пусть жизнь всегда будет наполнена пониманием и поддержкой друзей и единомышленников, интересной и плодотворной работы на благо общества.

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