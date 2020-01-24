В центре Екатеринбурга произошло массовое ДТП

Сегодня днем в центре Екатеринбурга, на перекрестке улиц Малышева - Банковский переулок, произошло массовое ДТП. В аварию попали 5 автомобилей и троллейбус.Из-за того, что попавшие в аварию машины заняли 3 полосы, на всей улице Малышева образовалась длинная пробка.В отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что столкновение произошло примерно в 15:00, в аварию попали пять иномарок: Opel, Renault, Toyota, Mercedes, Seat и троллейбус маршрута №7.С места аварии бригада реанимации увезла 51-летнюю женщину в горбольницу №24 для обследования. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Все причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе дознания.