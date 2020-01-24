В Нижнем Тагиле прошёл экологический митинг

16:40 | 25.01.2020

Фото: Tagilcity.ru

Сегодня, 25 января, в Нижнем Тагиле состоялся митинг, посвященный «мусорной реформе», проблемам города в сфере ЖКХ и экологической ситуации с Черноисточинским прудом. Из 100 заявленных участников на акцию протеста в Комсомольском сквере пришли 60 человек.



Протестующие обсуждали ситуацию со строительством мусоросортировочного комплекса, на строительство которого компания-застройщик ещё не получала разрешения. Также людей тревожит рост тарифов на вывоз мусора и тарифов ЖКХ.



Добавим, что 5 и 12 октября 2019 года в Нижнем Тагиле также прошло два экологических митинга — ночной и «Народный сход». Обе акции были посвящены проблемам Черноисточинского пруда.



По итогам протестной акции была принята резолюция, которую планируют направить губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и полпреду президента в Уральском Федеральном округе Николаю Цуканову.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»