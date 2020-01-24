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15:52 | 25.01.2020

Фото: Наталья Чернохатова

Картина уральских кинематографистов стала лучшим короткометражным фильмом года

Фильм уральских кинематографистов из команды Red Pepper Film «Интервью» стал лучшим короткометражным фильмом года. Церемония вручения премии «Золотой орёл» прошла накануне в Москве.

– Это первая большая награда фильма, для меня тоже и для команды Red Pepper Film. У нас очень классный актерский состав, я думаю благодаря этому, в том числе, мы получили эту награду, — отметил режиссёр картины Иван Соснин со сцены, когда получал «Золотого орла».

В фильме «Интервью» главные роли исполняют Алексей Серебряников, Мария Васильева и Юлия Ауг. В нём рассказывается о студентке московского журфака, которая необычным образом находит своего отца.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

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