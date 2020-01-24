Картина уральских кинематографистов стала лучшим короткометражным фильмом года

15:52 | 25.01.2020

Фото: Наталья Чернохатова

Фильм уральских кинематографистов из команды Red Pepper Film «Интервью» стал лучшим короткометражным фильмом года. Церемония вручения премии «Золотой орёл» прошла накануне в Москве.



– Это первая большая награда фильма, для меня тоже и для команды Red Pepper Film. У нас очень классный актерский состав, я думаю благодаря этому, в том числе, мы получили эту награду, — отметил режиссёр картины Иван Соснин со сцены, когда получал «Золотого орла».



В фильме «Интервью» главные роли исполняют Алексей Серебряников, Мария Васильева и Юлия Ауг. В нём рассказывается о студентке московского журфака, которая необычным образом находит своего отца.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»