Свердловский губернатор вручил премии профессорам и преподавателям региональных вузов

15:01 | 25.01.2020

Фото: Фото: департамент информполитики Свердловской области

Вчера, 24 января, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил премии профессорам, доцентам и преподавателям уральских вузов. Церемония награждения традиционно была приурочена к Дню российского студенчества.



Награды присуждаются за большой вклад в укрепление престижа уральской высшей школы, а также подготовку ценных для экономики региона специалистов. В 2019 году на конкурс на присуждение губернаторских премий были представлены материалы от 57 претендентов из 16 вузов Свердловской области.



Премии губернатора Свердловской области присуждаются ежегодно с 2012 года по номинациям «Профессор года», «Доцент года» и «Преподаватель года». Они являются мерой материальной поддержки педагогов высшей школы. Материальное вознаграждение, которое получают лауреаты, зависит от номинации и составляет от 80 до 300 тысяч рублей.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»