В Новоуральске поймали злостного неплательщика алиментов, который был объявлен в федеральный розыск

13:33 | 25.01.2020

Фото: ugra-news.ru

В пятницу, 24 января, в Новоуральске сотрудники Росгвардии случайно поймали мужчину, который долгое время уклонялся от уплаты алиментов. Ранее правонарушитель был объявлен в федеральный розыск.



Задержали мужчину возле дома №19 по улице Фурманова. Он побежал в сторону двора, когда увидел на улице патрульный автомобиль Росгвардии. Силовики задержали мужчину из-за подозрительного поведения и передали в городской отдел полиции, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»