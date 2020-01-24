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Фото: ugra-news.ru
В Новоуральске поймали злостного неплательщика алиментов, который был объявлен в федеральный розыск
Задержали мужчину возле дома №19 по улице Фурманова. Он побежал в сторону двора, когда увидел на улице патрульный автомобиль Росгвардии. Силовики задержали мужчину из-за подозрительного поведения и передали в городской отдел полиции, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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