В Нижнем Тагиле закроют часть автобусных маршрутов

12:00 | 25.01.2020

Фото: ural-meridian.ru

С 1 февраля 2020 года в Нижнем Тагиле изменится схема движения общественного транспорта – из 61 автобусного маршрута останется 40. Перевозчики сохранят наиболее популярные у пассажиров маршруты и ликвидируют множество дублирующих.



По данным, размещенным на сайте городской администрации, ликвидация затронет маршруты №45 «Лебяжка—УПИ», №8 «ЖДВ—поселок Горбуново», №5 «Вокзал—Мемориал», № 35 «Рудоуправление—Рудник», № 77 «Улица Бобкова—улица Бобкова (круговой)» и другие.



Также существенно обновится нижнетагильский автопарк. Перевозчики в течение двух лет планируют заменить старые небезопасные «ГАЗели».



В мэрии города сообщают, что интервал движения автобусов при этом не изменится. Ждать транспорт на остановках до 19 часов придется не более пяти минут, а после 19 часов – не более 15 минут.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»