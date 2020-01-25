В Каменске-Уральском на территории завода обнаружили амонитовые шашки

11:45 | 25.01.2020

Фото: ппресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

На территории Алюминиевого завода в городе Каменск-Уральский 24 января сотрудники предприятия обнаружили с виду взрывоопасные предметы. На место незамедлительно выехала инженерно-техническая группа ОМОН Управления Росгвардии по Свердловской области.



В ходе обследования странной находки взрывотехники ОМОН установили, что найденные предметы опасности не представляют и являются амонитовыми шашками.



Всего на месте обнаружено 5 амонитовых шашек весом 150 грамм, они переданы в МО МВД «Каменск-Уральский» для хранения и последующего уничтожения, сообщила начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Свердловской области Ольга Бельская.

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