Прокуратура оштрафовала Демидовскую больницу Нижнего Тагила

10:33 | 25.01.2020

Фото: 2gis.ru

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила оштрафовала Демидовскую больницу на 16 тысяч рублей за множество нарушений.



Специалисты надзорного ведомства определили, что в помещении больницы отсутствует пожарная сигнализация и не работает канализация, на стенах плесень, а в пищеблоке на окнах потрескались рамы и подоконники.



По результатам проверки возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ (Нарушение требований пожарной безопасности) и ст.6.4 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта).

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»