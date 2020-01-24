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10:33 | 25.01.2020
Фото: 2gis.ru
Прокуратура оштрафовала Демидовскую больницу Нижнего Тагила
Специалисты надзорного ведомства определили, что в помещении больницы отсутствует пожарная сигнализация и не работает канализация, на стенах плесень, а в пищеблоке на окнах потрескались рамы и подоконники.
По результатам проверки возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ (Нарушение требований пожарной безопасности) и ст.6.4 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта).
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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