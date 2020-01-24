Свердловский облсуд оставил в силе приговор тагильским экс-полицейским, обвиняемым в пытках свидетеля

10:15 | 25.01.2020

Свердловский областной суд оставил в силе приговор трем бывшим сотрудникам отдела полиции №21 МУ МВД «Нижнетагильское» Анатолию Леонову, Антону Лобанову и Денису Бородачеву.



В сентябре 2019 года по приговору Ленинского райсуда Нижнего Тагила они были признаны виновными по п. «а,б» ч.3 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»). Все они получили от четырех с половиной до пяти лет колонии. Полицейские обвинялись в избиении и пытках Максима Червоткина с целью получить от него признание в преступлении.



Приговор нижестоящей инстанции был обжалован как осужденными и их адвокатами, так и потерпевшим, но коллегия Свердловского облсуда оставила приговор без изменения.

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