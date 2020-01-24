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09:40 | 25.01.2020
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге горит административное здание
По предварительным данным, огонь вспыхнул на втором этаже двухэтажного административного здания. На первом этаже расположены складские помещения. Общая площадь пожара при этом составляет около 100 м. кв.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, тушение пожара осложняется большой удаленностью от источника воды. На месте происшествия уже организован штаб пожаротушения. В тушении пожара задействованы 14 единиц специальной техники и 50 человек личного состава. Сейчас пожарные пытаются не допустить распространения огня.
Информации о пострадавших не поступало.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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