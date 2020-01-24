В Екатеринбурге горит административное здание

09:40 | 25.01.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня утром в Екатеринбурге произошёл крупный пожар. Сообщение о возгорании по адресу Автомагистральная, 39 поступило на пульт диспетчера в 7:25.



По предварительным данным, огонь вспыхнул на втором этаже двухэтажного административного здания. На первом этаже расположены складские помещения. Общая площадь пожара при этом составляет около 100 м. кв.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, тушение пожара осложняется большой удаленностью от источника воды. На месте происшествия уже организован штаб пожаротушения. В тушении пожара задействованы 14 единиц специальной техники и 50 человек личного состава. Сейчас пожарные пытаются не допустить распространения огня.



Информации о пострадавших не поступало.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»