В оскандалившемся ЕМУП Екатеринбурга аудиторы выявили массу нарушений

09:17 | 25.01.2020

Виктор Карташев 17 лет руководит ЕМУП «СУЭРЖ». Фото: egd.ru

Счетная палата Екатеринбурга опубликовала итоги проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ЕМУП «Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья» (СУЭРЖ) за 2016-2018 годы. Ранее к ЕМУП и его директору Виктору Карташеву у депутатов гордумы было множество вопросов относительно использования имущества муниципалитета, которое находится на балансе предприятия.



Так, в ходе проверки Счетной палаты установлены неосновательное обогащение в виде неуплаченной в бюджет арендной платы за фактическое пользование земельными участками, нарушение порядка согласования сделок по распоряжению имуществом, по предоставлению имущества в аренду, в том числе без проведения торгов, осуществления расчетов с использованием наличных денежных средств.



Кроме этого, Счетная палата города провела проверку соблюдения законодательства в части распоряжения и контроля за использованием недвижимого и особо ценного движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления в МБУ «Станция скорой медицинской помощи им. В. Ф. Капиноса», МАУ «Городская клиническая больница № 40», «ГКБ № 14».



Установлены нарушения и замечания в части эффективности использования имущества и расходования средств на его содержание, а также нарушения порядка распоряжения имуществом (предоставление в безвозвозмездное пользование), и при расчетах по арендной плате по договорам аренды движимого и недвижимого имущества.



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