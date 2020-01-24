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08:57 | 25.01.2020
В ГИБДД сообщили подробности смертельной аварии на окраине Екатеринбурга
Прибывшими на место ДТП сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомашины «Hissan Note» при движении по Старо-Сибирскому тракту из Екатеринбурга в сторону села Косулино не справился с управлением транспортного средства, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной «Suzuki Grand Vitara».
В результате аварии пострадал 24- летний водитель автомашины «Hissan Note», который с места происшествия автомашиной скорой медицинской помощи был доставлен в 36 ГКБ в крайне тяжелом состоянии. На месте происшествия от полученных в результате ДТП травм скончался 16- летний пассажир. Они оба были пристегнуты ремнями безопасности.
Водитель «Suzuki Grand Vitara» - 40- летний мужчина травм в результате аварии не получил. За медицинской помощью в больницу обратилась женщина- пассажир автомашины.
Обе иномарки получили механические повреждения. Автомашины с места аварии были эвакуированы.
На место дорожно- транспортного происшествия выезжали руководители ГИБДД Екатеринбурга.
На месте происшествия сотрудником дорожного надзора Госавтоинспекции установлены недостатки дорожных условий зимнего содержания дороги в виде снежного наката.
Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу
© «Вечерние ведомости»
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