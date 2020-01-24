В ГИБДД сообщили подробности смертельной аварии на окраине Екатеринбурга

В отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу рассказали подробности смертельного ДТП, которое произошло вечером 24 января в районе развязки на поселок Исток.Прибывшими на место ДТП сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомашины «Hissan Note» при движении по Старо-Сибирскому тракту из Екатеринбурга в сторону села Косулино не справился с управлением транспортного средства, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной «Suzuki Grand Vitara».В результате аварии пострадал 24- летний водитель автомашины «Hissan Note», который с места происшествия автомашиной скорой медицинской помощи был доставлен в 36 ГКБ в крайне тяжелом состоянии. На месте происшествия от полученных в результате ДТП травм скончался 16- летний пассажир. Они оба были пристегнуты ремнями безопасности.Водитель «Suzuki Grand Vitara» - 40- летний мужчина травм в результате аварии не получил. За медицинской помощью в больницу обратилась женщина- пассажир автомашины.Обе иномарки получили механические повреждения. Автомашины с места аварии были эвакуированы.На место дорожно- транспортного происшествия выезжали руководители ГИБДД Екатеринбурга.На месте происшествия сотрудником дорожного надзора Госавтоинспекции установлены недостатки дорожных условий зимнего содержания дороги в виде снежного наката.