В свердловском полицейском главке наградили отличившихся сотрудников

23:30 | 24.01.2020

Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

В ГУ МВД по Свердловской области озвучили список победителей территориальных органов, добившихся положительной динамике в работе за 2019 год. На первом месте оказался Межмуниципальный отдел МВД России «Серовский» (коллективу выделен в пользование в качестве поощрения служебный автомобиль «Шкода - Рапид»), на 2 месте ОВД Верхней Салды, на 3-ем ОВД Полевского.



Кроме того, стали известны передовики в соревновании среди дежурных частей. Лучшими признаны подразделения Серова, Богдановича и Новой Ляли, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



Ряд должностных лиц ОВД заслушали и подвергли критике за просчеты в работе по борьбе с преступностью. В случае, если по итогам первого квартала ситуация в их подразделениях не улучшится, последует ротация.



Также на расширенном заседании коллегии 24 января были поощрены наиболее отличившиеся по службе сотрудники. Среди них, в том числе, заместитель начальника отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу Владимир Зотов (за образцовое исполнение обязанностей и достигнутые успехи в работе награжден медалью МВД России «За доблесть в службе») и начальник отдела полиции № 6 УМВД России по Екатеринбургу Еркин Ертысбаев (награжден медалью «За безупречную службу в МВД»). Из рук губернатора Свердловской области Евгения Куйвышева почетную грамоту получил оперуполномоченный УЭБиПК регионального полицейского главка капитан полиции Устюжанин Сергей Евгеньевич.

© «Вечерние ведомости»