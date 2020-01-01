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22:53 | 24.01.2020

Фото: rbc.ru

На реконструкцию цирка в Екатеринбурге правительство РФ потратит 2,4 миллиарда рублей

На реконструкцию здания екатеринбургского цирка правительство РФ выделит 2,4 миллиарда рублей из федерального бюджета, соответствующая документация опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что в эту сумму входит и проектирование. На него правительство потратит 87,5 миллионов рублей.

Планируется, что реконструкцию сделают до 2024 года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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