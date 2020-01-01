На реконструкцию цирка в Екатеринбурге правительство РФ потратит 2,4 миллиарда рублей

22:53 | 24.01.2020

Фото: rbc.ru

На реконструкцию здания екатеринбургского цирка правительство РФ выделит 2,4 миллиарда рублей из федерального бюджета, соответствующая документация опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.



Отмечается, что в эту сумму входит и проектирование. На него правительство потратит 87,5 миллионов рублей.



Планируется, что реконструкцию сделают до 2024 года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»