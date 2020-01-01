В результате ДТП на Сибирском тракте под Екатеринбургом погиб человек

20:50 | 24.01.2020

Фото: Е1

На Сибирском тракте под Екатеринбургом произошло ДТП. В результате лобового столкновения погиб человек.



Авария случилась в районе Истока. Как утверждают очевидцы, одного из участников аварии также увезли на скорой в больницу.



Сейчас на месте работает полиция. Из-за ДТП на дороге образовались сильные заторы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»