Новости дня
18:54 | 24.01.2020
Фото: Администрация города Екатеринбурга
В воскресенье в Екатеринбурге состоится закрытие ледового городка
Гости смогут увидеть насыщенную концертную программу: зажигательный танец белых медведей, фееричное шоу барабанов «Чувство ритма», а также поучаствовать в конкурсах и фотосессии с артистами. Добавим, что также посетители смогут в последний раз посетить аттракционы и покататься на ледовых горках.
Церемония завершится в 13:00, после чего пройдет заключительное интерактивное представление «Привет, Антарктида!», а далее, в 14:30, состоится последний показ научно-популярного шоу «Антарктида от открытия до наших дней».
Напомним, что с 25 по 26 января на территории городка будут зимний фестиваль «Ледовый штурм» и конкурс «Ледовое граффити».
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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