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18:54 | 24.01.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В воскресенье в Екатеринбурге состоится закрытие ледового городка

В Екатеринбурге в воскресенье, 26 января, состоится торжественное закрытие ледового городка на площади 1905 года. Церемония начнется в 12:00, об этом рассказали в администрации города.

Гости смогут увидеть насыщенную концертную программу: зажигательный танец белых медведей, фееричное шоу барабанов «Чувство ритма», а также поучаствовать в конкурсах и фотосессии с артистами. Добавим, что также посетители смогут в последний раз посетить аттракционы и покататься на ледовых горках.

Церемония завершится в 13:00, после чего пройдет заключительное интерактивное представление «Привет, Антарктида!», а далее, в 14:30, состоится последний показ научно-популярного шоу «Антарктида от открытия до наших дней».

Напомним, что с 25 по 26 января на территории городка будут зимний фестиваль «Ледовый штурм» и конкурс «Ледовое граффити».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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