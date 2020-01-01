В воскресенье в Екатеринбурге состоится закрытие ледового городка

18:54 | 24.01.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Екатеринбурге в воскресенье, 26 января, состоится торжественное закрытие ледового городка на площади 1905 года. Церемония начнется в 12:00, об этом рассказали в администрации города.



Гости смогут увидеть насыщенную концертную программу: зажигательный танец белых медведей, фееричное шоу барабанов «Чувство ритма», а также поучаствовать в конкурсах и фотосессии с артистами. Добавим, что также посетители смогут в последний раз посетить аттракционы и покататься на ледовых горках.



Церемония завершится в 13:00, после чего пройдет заключительное интерактивное представление «Привет, Антарктида!», а далее, в 14:30, состоится последний показ научно-популярного шоу «Антарктида от открытия до наших дней».



Напомним, что с 25 по 26 января на территории городка будут зимний фестиваль «Ледовый штурм» и конкурс «Ледовое граффити».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»