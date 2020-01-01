«Лыжню России» в Свердловской области посвятят 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

18:12 | 24.01.2020

Фото: sportsweek.org

Массовую гонку «Лыжня России», которая состоится 8 февраля на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле, посвятят Году памяти и славы и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.



Дистанция массового забега составит 2020 метров, а длина дистанции для профессионалов – 10 километров. Участники смогут по традиции угоститься солдатской кашей и горячим чаем, а также получить в подарок фирменные шапки, майки и шарфы. Кроме того, победителям профессиональной гонки вручат снегоходы.



Напомним, что «Лыжня России» является самым массовым зимним мероприятием Свердловской области.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»