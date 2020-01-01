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17:56 | 24.01.2020
Фото: znak.com
«А Бусылко выйдет погулять?»: В Екатеринбурге бывшему замглаве регионального СУ СКР продлили домашний арест
Бывший представитель власти просил разрешить ему прогулки, однако суд оказался строгим и отказал в просьбе.
Отметим, что помимо гражданина Бусылко, нечистым на руку оказался и адвокат Владислав Вострецов, который осужден по статье 291.1 УК РФ («Посредничество в получении взятки»), также находится под домашним арестом). Его арест также продлен.
«Золотое трио» мог пополнить зампрокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков, однако процессуальный статус получить не удалось.
По версии следствия, бизнесмен Виталий Трухин обратился к экс-начальнику следственного отдела СУ СКР по Верхней Пышме, ныне адвокату Владиславу Вострецову. Просьба заключала в себе возобновление уголовного дела о хищении активов завода АО «Металлургический завод имени Бардина» (БМЗ). Как говорится, Трухин за Вострецова, Вострецов за Бусылко… Так, в кармане экс-следователя, видимо, и оказались 1,8 миллиона рублей. Однако в ответ на эти махинации президент страны Владимир Путин лишил бывшего замглаву погон, досрочно завершив сказку.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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