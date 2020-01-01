В Екатеринбурге эксгибиционист неудачно наведался в детский сад

17:25 | 24.01.2020

Сегодня днем в столице Урала мужчина перемахнул через забор детского сада №253, чем напугал не только детей, но и воспитателей. Из одежды на психически нездоровом человеке были только шорты.



Сотрудники детского учреждения не растерялись и скрутили хулигана, не позволив неожиданному гостю сломать психику малышей. Пресс-служба Управления образования Екатеринбурга уже подтвердила информацию о проникновении неизвестного на территорию дошкольного учреждения.



В ведомстве рассказали, что как только неадекватный мужчина оказался на территории детсада, была нажата большая красная кнопка, которая вызвала группу быстрого реагирования. Однако охранник и дворник оказались тоже не лыком шиты и приняли участие в задержании опасного преступника.



Совместно с ЧОПовцами к детям зашли полиция и медики. Сейчас представители власти выясняют обстоятельства произошедшего.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»