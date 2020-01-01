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17:02 | 24.01.2020
Фото: yandex.ru
Департамент рекламы МУГИСО подвел итоги минувшего года
В пресс-службе ведомства рассказали, что добросовестность в распространении рекламы гарантирует более долгую продолжительность пребывания на рынке наружной рекламы. Статистически на 2019 год реклама приносит в областной бюджет до 122 миллионов рублей в год. Власти рассчитывают, что в 2020 году эта цифра вырастет до 135 миллионов рублей, что позволит занять третье место после Москвы и Санкт-Петербурга по росту бюджета от данного вида деятельности.
Помимо прочего, отмечается, что МУГИСО поддерживало социально значимые мероприятия Екатеринбурга. Так, 528 рекламных щитов были заполнены соцрекламой 34 общественных мероприятий.
Директор Департамента рекламы МУГИСО Роман Вахрамеев подчеркнул, что наружная реклама в Свердловской области продолжит совершенствоваться и развиваться.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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