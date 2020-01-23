В Нижнем Тагиле спортивная школа выплатит два миллиона за смерть ребенка

16:35 | 24.01.2020

Фото: oblgazeta.ru

В Нижнем Тагиле спортивную школу «Спутник» оштрафовали на два миллиона за смерть семилетнего ребенка.



Пресс-служба прокуратуры Свердловского областного суда сообщает, что мать погибшего два года назад ребенка подала иск в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила с требованием взыскать со спортшколы компенсацию морального вреда. В результате школа выплатит женщине погибшего два миллиона рублей. Ответчик пытался обжаловать решение суда, аргументировав это отсутствием умысла у тренера. Однако коллегия не приняла этот факт в расчет и контраргументировала подавленным до сих пор состоянием матери погибшего ребенка, который был единственным в семье.



Напомним, очередную игру для детей «выживет сильнейший» затеял тренер по плаванию детско-юношеской спортивной школы «Спутник» еще в конце 2017 года. Тогда мужчина раздавал задания подопечным и, не дожидаясь, пока дети выполнят квест, переходил к следующим. В результате, один из воспитанников не справился с очередной задачей и пошел ко дну. Этого никто не заметил, ведь тренер размышлял о законе джунглей в водной среде и не следил за детьми. Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть, не успев оказать первую медицинскую помощь.



В 2018 году работника «Спутника» признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) и отправили на два года в колонию, дополнительно ограничив его от детей еще на полтора года.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»