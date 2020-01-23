Новости дня
16:02 | 24.01.2020
Фото: yandex.ru
Свердловская «ЕР» призывает не сравнивать Боронину, ссылающую школьников в интернат, с Глацких
Пресс-секретарь "Единой России" Максим Бестфатер назвал это «лишь одним из предложений», при этом уточнив, что оно рассматриваться не будет, потому что его «приняли в штыки».
Помимо прочего, Бестфатер отметил, что не стоит проводить параллель между высказыванием Людмилы Борониной и словами экс-главы департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких (напомним, экс-чиновница заявила, что детям государство ничего не должно), ведь это заявления разного уровня. Дело в том, что представительница «Единой России», будучи работницей местного детского дома творчества, и сама должна была понять, что ее мнение – ошибочно.
Напомним, вопрос о проблеме перемещения школьников Красной горки до учебных учреждений Полевского был озвучен 21 января на заседании комитета по социальной политике думы Полевского городского округа. Выяснилось, что в населенном пункте нет ни школ, ни школьного автобуса. Дети в образовательное учреждение могли бы добираться рейсовым автобусом, однако его расписание не совпадает с учебным процессом. Учащимся приходится ежедневно выполнять квест на выживание, преодолевая четыре километра пешком по неосвещенной обочине вдоль трассы, чтобы спустя несколько лет получить аттестат. Активистка «Единой России» Людмила Боронина могла предложить проект о введении школьного автобуса, однако она пошла по пути наименьшей траты энергии и бюджета и предложила сдать школьников в городской интернат. Для полной уверенности, что с ней активно не согласятся родители, женщина вспомнила советские времена и систему интернатов для детей из сельской местности.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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