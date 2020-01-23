В автошколах Екатеринбурга грядет новая реформа

15:30 | 24.01.2020

Фото: oblgazeta.ru

Новая система сдачи экзаменов на водительские права в Екатеринбурге поднимет цены на обучение в автошколах на 15-20%. Реформа грядет уже в этом году.



Самым важным изменением станет теоретическая часть: количество экзаменационных вопросов вырастет с 800 до 3000. Из практической части запланировано убрать автодром и проверять новых водителей сразу на городских дорогах и парковках. Учебная езда для курсантов будет проводиться на загородных трассах.



Президент Уральской ассоциации автошкол Георгий Коваленко рассказал, что новая система экзаменов у курсантов поднимет стоимость обучения на 15-20%. Он связывает это и с увеличением продолжительности обучения и повышением качества подготовки новых водителей. Также Коваленко отмечает, что сейчас автошколы снижают стоимость обучения с 45-50 тысяч рублей до 23-25 тысяч, что сказывается на качестве водительского образования. Новая реформа может изменить такой демпинг.



Президент Федерации автовладельцев РФ Максим Едрышов поддерживает новую систему обучения, в частности, решение использовать магистрали в образовательных целях.



Регламент сдачи на права по новым правилам будет разработан в ГИБДД. По статистике, в 2019 году на Среднем Урале был серьезный всплеск числа ДТП с участием неопытных водителей со стажем вождения менее двух лет.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»