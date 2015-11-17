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14:50 | 24.01.2020
Фото: yandex.ru
Уральские хоккеисты выплатят полмиллиона за срыв матча
Сообщается, что такое поведение было вызвано предвзятым, по мнению свердловских спортсменов, поведению судей. Главный тренер команды Олег Чернов заявляет, что игроков «Маяка» открыто засудили, а шесть из девяти голов в ворота свердловчан были забиты из положения вне игры.
Тренер отмечает, что судья объявлял нарушение, как только мяч оказывался в руках «Маяка». В это же время игроки «Кировца» били соперников по рукам, когда отбирали мяч. «Почти у всех – синяки на руках», – говорит тренер «Маяка».
На официальном сайте Федерации хоккея с мячом России появилось официальное сообщение по поводу спортивного скандала в Уфе:
«В Контрольно-дисциплинарный комитет поступили материалы о самовольном уходе с поля команды «Маяк» Краснотурьинск и неспортивном поведении ее капитана Цыплакова А.С. в матче Всероссийских соревнований Высшей лиги между командами «Кировец» Уфа — «Маяк» Краснотурьинск, состоявшимся 18 января в Уфе.
На 72-ой минуте матча главный судья Шарков О.Ю. зафиксировал самовольный уход с поля в раздевалку команды «Маяк» Краснотурьинск во главе с тренерским штабом, в результате чего, матч был прерван на 6 минут. Перед уходом с поля капитан команды «Маяк» Цыплаков А.С. неоднократно подъезжал к скамейке запасных игроков команды «Кировец», адресуя в их сторону нецензурные выражения и совершая провокационные действия».
Контрольно-дисциплинарный комитет принял решение оштрафовать свердловскую команду, а Цыплакова дисквалифицировать на три матча и также заплатить штраф на 50 тыс. Тренер «Маяка» заявил о готовности оспорить это решение.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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