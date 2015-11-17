Уральские хоккеисты выплатят полмиллиона за срыв матча

14:50 | 24.01.2020

Фото: yandex.ru

Хоккеистов из краснотурьиснского клуба «Маяк» оштрафовали на полмиллиона за самовольный уход с поля по время игры с «Кировцем».



Сообщается, что такое поведение было вызвано предвзятым, по мнению свердловских спортсменов, поведению судей. Главный тренер команды Олег Чернов заявляет, что игроков «Маяка» открыто засудили, а шесть из девяти голов в ворота свердловчан были забиты из положения вне игры.



Тренер отмечает, что судья объявлял нарушение, как только мяч оказывался в руках «Маяка». В это же время игроки «Кировца» били соперников по рукам, когда отбирали мяч. «Почти у всех – синяки на руках», – говорит тренер «Маяка».



На официальном сайте Федерации хоккея с мячом России появилось официальное сообщение по поводу спортивного скандала в Уфе:



«В Контрольно-дисциплинарный комитет поступили материалы о самовольном уходе с поля команды «Маяк» Краснотурьинск и неспортивном поведении ее капитана Цыплакова А.С. в матче Всероссийских соревнований Высшей лиги между командами «Кировец» Уфа — «Маяк» Краснотурьинск, состоявшимся 18 января в Уфе.

На 72-ой минуте матча главный судья Шарков О.Ю. зафиксировал самовольный уход с поля в раздевалку команды «Маяк» Краснотурьинск во главе с тренерским штабом, в результате чего, матч был прерван на 6 минут. Перед уходом с поля капитан команды «Маяк» Цыплаков А.С. неоднократно подъезжал к скамейке запасных игроков команды «Кировец», адресуя в их сторону нецензурные выражения и совершая провокационные действия».



Контрольно-дисциплинарный комитет принял решение оштрафовать свердловскую команду, а Цыплакова дисквалифицировать на три матча и также заплатить штраф на 50 тыс. Тренер «Маяка» заявил о готовности оспорить это решение.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»