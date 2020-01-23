Новый Генплан Екатеринбурга напишут заново

14:28 | 24.01.2020

Фото: eanews.ru

Новый генеральный план Екатеринбурга – 2035 окончательно забраковали. Скоро специалисты начнут разработку нового документа.



На очередной встрече главы города Александра Высокинского с застройщиками и архитекторами, куда пришел также и министр строительства области Михаил Волков с заместителями, было подтверждено решение о прекращении разработки Генплана-2035. Об этом заявил глава Ассоциации строителей Урала Вячеслав Трапезников.



Взамен старому проекту архитекторы и профессиональное сообщество в сотрудничестве с общественностью предложили разработать Генплан-2040. В новом документе учтутся пожелания общественников и профильных ведомств. Трапезников отмечает, что «прорывной Генплан» может стать одним из подарков Екатеринбургу в его юбилей.



Отметим, что ранее за прекращение работы над генпланом-2035 и разработку генплана-2040 выступило и министерство Свердловской области. Ведомство направило в администрацию Екатеринбурга письмо, в котором запретило принимать проект, пока в нем не будут устранены все многочисленные разногласия, возникшие в ходе обсуждений документа.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»