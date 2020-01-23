Появились новые подробности утреннего ДТП в Екатеринбурге, в котором пострадал девятилетний ребенок

14:17 | 24.01.2020

Фото: yandex.ru

Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга рассказали об обстоятельствах утренней дорожной аварии, в которой пострадала девятилетняя девочка.



Сообщается, что женщина уснула за рулем. Выяснилось, что водительница автомобиля является матерью четверых детей, возраст которых варьируется от одного месяца до 11 лет. Утром она отвезла старшего ребенка в школу и возвращалась домой. В автомобиле также находится ее младший ребенок, который был пристегнут в автолюльке и не получил травм.



Напомним, водительница BMW сбила трех пешеходов, когда проезжала на красный сигнал светофора на перекрестке улиц Предельная – Городская. В результате чего пострадали два человека. Девочка-пешеход была госпитализирована с ушибами, ссадинами и СГМ в 9 ДМБ, у 74-летнего велосипедиста подозрение на перелом правой голени, он госпитализирован в 24 ГКБ.



По факту ДТП будет проведено дознание.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»