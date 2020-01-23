В Екатеринбурге потушили свалку на Уралмаше, но она продолжает дымить

13:20 | 24.01.2020

В столице Урала на Уралмаше ночью произошел пожар. Сообщается, что горел легальный мусорный полигон.



Проживающие неподалеку екатеринбуржцы отмечают, что были слышны хлопки и заметны вспышки.



Отметим, что недалеко от уже потушенного возгорания находится нелегальная свалка, которая тлеет с декабря прошлого года. Власти активно занимаются данным вопросом, а прокуратура Свердловской области уже направила иски в соответствующие инстанции. Очередное заседание назначено на 12 февраля.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»