Куйвашев потребовал изменить границы участков в Невьянском лесничестве для добычи золота

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал документ, содержащий постановление об изменении границ земель в Невьянском лесничестве.Согласно постановлению, один из участков должен быть исключен из границ земель, на которых находятся леса, расположенные в лесопарковых зонах, а второй участок – включен.Так, лесной участок, планируемый к исключению, расположен в границах Кировградского ГО. Его площадь составляет 8,3 га. Исключение участка запланировано с целью получения возможности разработки Шуралино-Ключевского месторождения россыпного золота.Ещё один участок планируется к включению. Он находится в границах городского округа Верхний Тагил. Площадь также составляет 8,3 га.