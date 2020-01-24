Следователи заинтересовались утренним взрывом в Каменске-Уральском

12:35 | 24.01.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Каменске-Уральском организована доследственная проверка по факту взрыва газа в одной из квартир пятиэтажного жилого дома, в котором пострадала женщина.



Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Совместно с сотрудниками газовой службы и МЧС на месте происшествия работают представители власти. В рамках доследственной проверки происходит опрос местных жителей и работников обслуживающих организаций, осмотр места происшествия, изучение документов об установке и эксплуатации газового оборудования.



СКР по Свердловской области сообщает, что данные работы проводятся для оценки причиненного ущерба. Помимо прочего, предстоит судебная экспертиза, которая определит степень тяжести вреда здоровью пострадавшей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»