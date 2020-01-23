Начальник свердловского ГУ МВД рассказал о главных проблемах в ведомстве

12:17 | 24.01.2020

Начальник свердловского полицейского главка Александр Мешков рассказал, какие проблемы видит в системе МВД в целом. По его мнению, особая проблема - в руководящем составе.



«Почему так сложилось, трудно сказать», - добавил Александр Мешков.



Также серьезная проблема в подборе кадров - если раньше брали в органы внутренних дел состоявшихся людей, прошедших службу в армии, состоявшихся, то сейчас несколько иначе. Кроме этого, существует проблема ведомственного образования, поэтому в полицию берут сотрудников из гражданских высших учебных заведений.

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